СК на Алтае опубликовал мультфильм об уголовном наказании за репосты

Следственный комитет (СК) России по Алтайскому краю издал анимационный видеоролик, в котором предупреждает об уголовной ответственности за репосты в социальных сетях экстремистской информации. Видео было опубликовано на официальном сайте СК России по Алтайскому краю.

Героем ролика стал 16-летний Илья, который «активно репостил в социальной сети … видеоролики и картинки, на которых светлокожие люди избивали тех, кто не похож на них по цвету кожи или национальности».

На сайте сообщается, что видео было подготовлено с целью профилактики экстремизма. При этом подчеркивается, что экстремизм — преступление.

"Исходя из следственной практики, большинство преступлений данной категории совершаются молодыми людьми, в том числе несовершеннолетними", — отметили в пресс-службе.

Видео также предупреждает, что «эта судимость в будущем закроет парню множество перспектив».

Ранее сообщалось, что московские следователи снялись в видеоклипе в поддержку сборной России по футболу.