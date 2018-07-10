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СК на Алтае опубликовал мультфильм об уголовном наказании за репосты
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СК на Алтае опубликовал мультфильм об уголовном наказании за репосты 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Следственный комитет (СК) России по Алтайскому краю издал анимационный видеоролик, в котором предупреждает об уголовной ответственности за репосты в социальных сетях экстремистской информации. Видео было опубликовано на официальном сайте СК России по Алтайскому краю.
Героем ролика стал 16-летний Илья, который «активно репостил в социальной сети … видеоролики и картинки, на которых светлокожие люди избивали тех, кто не похож на них по цвету кожи или национальности».
На сайте сообщается, что видео было подготовлено с целью профилактики экстремизма. При этом подчеркивается, что экстремизм — преступление.
"Исходя из следственной практики, большинство преступлений данной категории совершаются молодыми людьми, в том числе несовершеннолетними", — отметили в пресс-службе.
Видео также предупреждает, что «эта судимость в будущем закроет парню множество перспектив».
Ранее сообщалось, что московские следователи снялись в видеоклипе в поддержку сборной России по футболу.
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