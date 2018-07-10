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«Запрыгнули» в последний вагон
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«Запрыгнули» в последний вагон 

ТВ-МИГ 59 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
К шести кандидатам на пост губернатора региона добавились еще двое.
В Облизбирком вчера свои документы предоставил Сергей Глумов (на фото с права), выдвинутый региональным объединением партии «Патриоты России». В последний вагон также успел «запрыгнуть» и представитель «Справедливой России» Сергей Бирюков (на фото слева).
Напомню, что сегодня последний день подачи документов для участия в губернаторской гонке.
Таким образом, желающих возглавить 33-й регион стало восемь человек.
Ранее свои документы в Областную избирательную комиссию подали действующий глава региона Светлана Орлова, выдвинутая от «Единой России», депутат Заксобрания Владимир Сипягин от ЛДПР, Иван Алтухов от «Коммунистической партии Социальной Справедливости», Александр Леонтьев от партии «Народ против коррупции», журналист Максим Шевченко, которого поддержали в КПРФ и Олег Павлецов от партии «Гражданская инициатива».
Теперь всем кандидатам до 25 июля необходимо будет пройти, так называемый муниципальный фильтр — собрать подписи 134 депутатов различных уровней, включая глав муниципалитетов.
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