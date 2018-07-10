«Запрыгнули» в последний вагон

К шести кандидатам на пост губернатора региона добавились еще двое.

В Облизбирком вчера свои документы предоставил Сергей Глумов (на фото с права), выдвинутый региональным объединением партии «Патриоты России». В последний вагон также успел «запрыгнуть» и представитель «Справедливой России» Сергей Бирюков (на фото слева).

Напомню, что сегодня последний день подачи документов для участия в губернаторской гонке.

Таким образом, желающих возглавить 33-й регион стало восемь человек.

Теперь всем кандидатам до 25 июля необходимо будет пройти, так называемый муниципальный фильтр — собрать подписи 134 депутатов различных уровней, включая глав муниципалитетов.