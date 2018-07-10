Тренировка английской сборной прошла с участием резиновой курицы 

В ходе тренировочных мероприятий перед матчем 1/2 финала Мундиаля футболисты сборной Англии сыграли в салки, бросая друг в друга резиновую курицу.
Тренировка проходит на поле стадиона "Спартак" в Зеленогорске Ленинградской области, уточняет Информационное агентство России "ТАСС". Подготовка коснулась всех 23 членов команды, в том числе получивших ранее травмы Джейми Варди и Джордана Хендерсона.
Напомним, что решающий турнир между сорными Англии и Хорватии, который обеспечит победителю выход в полуфинал мирового первенства, состоится в среду на столичном стадионе «Лужники».