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Нарезное оружие можно будет снаряжать самостоятельно
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Нарезное оружие можно будет снаряжать самостоятельно 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Спортсмены и охотники смогут самостоятельно снаряжать нарезное и спортивное гладкоствольное оружие. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.
В России действует ограничение по нарезному оружию, которое используют спортсмены и охотники. Им запрещено самостоятельно снаряжать его патронами. Это, в частности, приводит к финансовым издержкам.
Спортсмены из Федерации высокоточной стрельбы обратились к депутатам с просьбой принять законопроект, разрешающий им самим снаряжать оружие. Документ снимает существующие ограничения. Законопроект одобрен Госдумой в третьем чтении.
На данный момент нарезным оружием владеют около миллиона россиян.
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