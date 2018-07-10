Нарезное оружие можно будет снаряжать самостоятельно

Спортсмены и охотники смогут самостоятельно снаряжать нарезное и спортивное гладкоствольное оружие. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

В России действует ограничение по нарезному оружию, которое используют спортсмены и охотники. Им запрещено самостоятельно снаряжать его патронами. Это, в частности, приводит к финансовым издержкам.

Спортсмены из Федерации высокоточной стрельбы обратились к депутатам с просьбой принять законопроект, разрешающий им самим снаряжать оружие. Документ снимает существующие ограничения. Законопроект одобрен Госдумой в третьем чтении.

На данный момент нарезным оружием владеют около миллиона россиян.