ЦСКА требует у «Валенсии» 20 млн евро за Фернандеса

«Валенсия» направила в ЦСКА официальный запрос по поводу возможного трансфера защитника Марио Фернандеса . Об этом сообщает UOL Esporte.

По информации источника, «летучих мышей» несколько смущает сумма в 20 млн евро, которую московский клуб намерен выручить с продажи 27-летнего футболиста, великолепно проявившегося себя в составе сборной России на чемпионате мира-2018.

В минувшем сезоне защитник провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, отдав при этом 5 результативных передач.

В прошлом году Фернандес продлил контракт с ЦСКА до лета 2022 года.