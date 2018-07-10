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ЦСКА требует у «Валенсии» 20 млн евро за Фернандеса
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ЦСКА требует у «Валенсии» 20 млн евро за Фернандеса 

SPORT24.ru 54 минуты назад
«Валенсия» направила в ЦСКА официальный запрос по поводу возможного трансфера защитника Марио Фернандеса. Об этом сообщает UOL Esporte.
По информации источника, «летучих мышей» несколько смущает сумма в 20 млн евро, которую московский клуб намерен выручить с продажи 27-летнего футболиста, великолепно проявившегося себя в составе сборной России на чемпионате мира-2018.
В минувшем сезоне защитник провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, отдав при этом 5 результативных передач.
В прошлом году Фернандес продлил контракт с ЦСКА до лета 2022 года.
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