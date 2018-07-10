В Realm Royale добавят тренеровочный режим с перерождениями

Hi-Rez Studios представила новый режим для «Королевской битвы» Realm Royale под названием Deathmatch Training Ground. По сути это тренеровочный режим с бесконечными перерождениями, где вы сможете отточить свои навыки, ознакомиться с механиками или просто повеселиться. Матч длится 20 минут, количество участников ограниченно 70, а играть можно только в дуо или в одиночку. В этом режиме нет легендарных сундуков, так что получить предмет максимального качества можно только через кузницу. После смерти вы теряете две случайные вещи.

Deathmatch Training Ground уже доступен на тестовом сервере, но через какое-то время он переберется и до основного клиента.