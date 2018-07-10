Собчак раздраконила оппозицию

Удивительное дело, как только речь зашла о создании новой либеральной партии во главе с Ксенией Собчак , как её же близкие по духу и идеологическому классу попутчики принялись обвинять дамочку в тонкой игре с Кремлём. Мол, пользуясь поддержкой властей, Собчак просто похоронит высокую либеральную идею, которую приручат так же, как нынешнюю компартию.

Прошло несколько месяцев, с муками, но состоялся съезд Партии перемен, прозванной своими же «партией сынков и дочек», сама Собчак решила не выдвигаться в лидеры, сохранив себе свободу рук для продолжения тусовочного бизнеса. Оппозиционеры, не идущие на компромисс с «Мордором», партию проигнорировали и своим участием не почтили.

facebook.com/dgudkov

Её партайгеноссе Гудков-младший не смог преодолеть муниципальный фильтр, и все его усилия действительно ушли в один сплошной гудок. Однако страсти в рядах внесистемной и крайне непримиримой оппозиции вроде бы стали затихать. И тут Ксения Анатольевна одним своим блогом раздраконила профессиональных борцов с режимом.

А всё дело в том, что она призвала оппозицию усмирить свои амбиции, снять бесконечные взаимные претензии и… объединиться. Занять, наконец, ясную позицию. И всё ради того, чтобы добиться своей консолидации и выступить, так сказать, единым клином (в просторечье — «свиньёй») на грядущих выборах в Мосгордуму . Время ещё есть, и призыв, понятное дело, рассчитан на долговременное осмысление.

Очевидно, что речь идёт не просто о призыве к здравому смыслу. Поскольку непримиримые непримиримы не только в отношении «кровавого режима», но и в отношении друг друга. Но из такой заявленной позиции как бы неминуемо вытекает вывод о том, что Ксения Анатольевна претендует на роль оппозиционной пассионарии, готовой выступить посредником в установлении контактов разных оппозиционных сил. А сверхзадача так и обозначена — борьба с режимом.

facebook.com/kandidatprotivvseh

Ксения Собчак

Всё выглядит в первом приближении изящно и своевременно. Однако вернёмся к нашему зачину. Среди кадровых оппозиционеров Собчак выглядит фигурой, как сейчас говорят, «токсичной».

С одной стороны, репутация привилегированной семьи, обласканной Кремлём. А значит, каждый раз, когда Собчак будет выступать с миротворческими инициативами, перед глазами её потенциальных союзников будет возникать тень самого Сергея Кириенко , который вовлёк Ксению Анатольевну в недавние президентские выборы и, таким образом, добился их широкой легитимизации.

С другой — всё те же картинки «Дома-2», память о которых ничуть не способствует авторитету новой Жанны д’Арк. А репутация за год не восстанавливается. И, наконец, объединение в понимании большинства соратников — это консолидация вокруг одной фигуры, в роли которой все более-менее раскрученные либеральные деятели видят исключительно себя любимых. И суета вокруг прохождения муниципального фильтра это лишний раз доказала.

Более того, уже первые попытки разыграть недовольство начинающейся пенсионной реформой выявили стремление отдельных оппозиционеров приватизировать новый процесс общественного непонимания, оттолкнув своих же соратников. Так что, похоже, призыв Собчак, как и Партия перемен, останется вещью в себе.