Вице-президент киевского «Динамо» не комментирует скандальное увольнение Вукоевича

Вице-президент киевского «Динамо» Алексей Семененко не стал комментировать решение Хорватского футбольного союза, который уволил селекционера национальной команды и украинского клуба Огнена Вукоевича за слова «Слава Украине». Семененко, выслушав вопрос корреспондент «СЭ», ничего не сказал и повесил трубку. Напомним, Вукоевич, член делегации хорватов, и защитник команды Домагой Вида выложили видео, в котором посвящают Украине победу в матче четвертьфинала чемпионата мира над Россией (1:1, 4:3 — пенальти).

Накануне появилось и второе видео, где Вида рядом с Ивицей Оличем пьет пиво и вновь повторяет «Слава Украине» и добавляет «Белград гори». (Дмитрий СОМОВ)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу // Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ