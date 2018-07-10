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Вице-президент киевского «Динамо» не комментирует скандальное увольнение Вукоевича
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Вице-президент киевского «Динамо» не комментирует скандальное увольнение Вукоевича 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Вице-президент киевского «Динамо» Алексей Семененко не стал комментировать решение Хорватского футбольного союза, который уволил селекционера национальной команды и украинского клуба Огнена Вукоевича за слова «Слава Украине». Семененко, выслушав вопрос корреспондент «СЭ», ничего не сказал и повесил трубку. Напомним, Вукоевич, член делегации хорватов, и защитник команды Домагой Вида выложили видео, в котором посвящают Украине победу в матче четвертьфинала чемпионата мира над Россией (1:1, 4:3 — пенальти).
Накануне появилось и второе видео, где Вида рядом с Ивицей Оличем пьет пиво и вновь повторяет «Слава Украине» и добавляет «Белград гори». (Дмитрий СОМОВ)
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