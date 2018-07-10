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Партию змей и черепах задержали в «Шереметьеве» из‑за проблем с документами
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Партию змей и черепах задержали в «Шереметьеве» из‑за проблем с документами 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Партию змей и черепах, поступивших из Китая в московский аэропорт «Шереметьево», задержали из-за ветсертификатов неустановленной формы, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«В аэропорту «Шереметьево» на пассажирском терминале «Е» приостановлено оформление живых змей в количестве 35 голов и черепах в количестве пяти голов, поступивших из Китая в сопровождении ветеринарного сертификата», — говорится в сообщении.
При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз. Кроме того, животные поступили по ветеринарному сертификату неустановленной формы. Животных вернули отправителю.
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