Партию змей и черепах задержали в «Шереметьеве» из‑за проблем с документами

Партию змей и черепах, поступивших из Китая в московский аэропорт «Шереметьево» , задержали из-за ветсертификатов неустановленной формы, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«В аэропорту «Шереметьево» на пассажирском терминале «Е» приостановлено оформление живых змей в количестве 35 голов и черепах в количестве пяти голов, поступивших из Китая в сопровождении ветеринарного сертификата», — говорится в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз. Кроме того, животные поступили по ветеринарному сертификату неустановленной формы. Животных вернули отправителю.