Россельхознадзор на пункте ветконтроля в Шереметьево не пропустил змей и черепах из Китая

Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. «Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту Шереметьево было приостановлено оформление живых змей в количестве 35 голов и черепах в количестве пяти голов, поступивших из Китая в сопровождении ветеринарного сертификата от 5 июля 2018 г. При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено: отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз; животные поступили по ветеринарному сертификату неустановленной формы», — говорится в сообщении. Оформлен возврат животных, уточнили в пресс-службе.