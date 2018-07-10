Ещё
Россельхознадзор на пункте ветконтроля в Шереметьево не пропустил змей и черепах из Китая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россельхознадзор на пункте ветконтроля в Шереметьево не пропустил змей и черепах из Китая 

Агентство «Москва» 10 часов назад
Фото: РИАМО
Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту Шереметьево было приостановлено оформление живых змей в количестве 35 голов и черепах в количестве пяти голов, поступивших из Китая в сопровождении ветеринарного сертификата от 5 июля 2018 г. При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено: отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз; животные поступили по ветеринарному сертификату неустановленной формы», — говорится в сообщении.
Оформлен возврат животных, уточнили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Главный тренер сборной России по футболу пообещал добиться больших успехов на ЧМ в Катаре в 2022 г. Более 35 спортивных площадок планируют установить в Химках до конца года МВД: Существенных нарушений общественного порядка на матче ЧМ-2018 Колумбия-Англия не допущено
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию430
Еще один футболист ушел из сборной России24
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Определился первый финалист ЧМ в России7
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине612
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение