Прогнозы на Уимблдон. Андерсон — Иснер, Джокович — Надаль

Новак разделается с Рафой в низовом матче, в битве мастеров подачи сильнее окажется Иснер

Ставки: победа Иснера за 1.83, тотал больше 48 геймов за 1.83 в БК «Фонбет» (Сделать ставку) Пока большинство специалистов гадало, с кем великий Федерер сразится в битве за свой 21-ый титул «Большого шлема», сам Роджер выдал достаточно блеклый матч и не добрался до главной встречи травяного сезона. Виновником происходящего следует назвать Кевина Андерсона, который не сдался на милость фавориту в третьей партии при матчболе, продолжил бороться и добился успеха. Соперником африканца будет Иснер, переигравший в североамериканской дуэли канадца Раонича в четырёх партиях. Букмекеры не отдают серьёзного предпочтения ни одному из теннисистов, выставляя примерно равные котировки на каждого из спортсменов. Конечно, у Андерсона и Иснера схожие антропометрические данные, оба за два метра ростом, а потому подача является главным оружием сегодняшних полуфиналистов.

Вполне возможно, что часть матча станет похожа на вбивание гвоздей в корт, когда зрители станут свидетелями одного эйса за другим. Американец за весь турнир не позволил никому из оппонентов сделать хотя бы один брейк, и данная статистика красноречиво отражает потенциальный ход сражения. У Андерсона показатели на своей подаче несколько хуже, но у Кевина в нужный момент включается полная сосредоточенность на каждом ударе, что уже не раз помогало исправлять ситуацию. Скорее всего, нас ожидает не менее двух тай-брейков, а то и больше. Оба теннисиста понимают, что один отданный гейм в сете принимающей стороне практически сразу же означает поражение в партии, а потому основные усилия будут сосредоточены на вводе мяча в игру.

Соперники сопоставимы по стилю, классу, текущей форме, возрасту и техническому арсеналу, следовательно, разгрома от одного из участников ожидать можно лишь в случае психологического дисбаланса. (Сделать ставку) При более вероятном развитии событий во встрече состоятся не менее четырёх сетов, поэтому предлагаем к рассмотрению ставку с пробитием тотала в 48 геймов. Близость финала Уимблдона придаст соперникам дополнительную мотивацию держаться любой ценой. Пара тай-брейков уже даёт 26 геймов, а верить в разгром или короткие по продолжительности сеты в матче двух теннисистов, играющих от подачи, невероятно трудно. Если же делать прямой выбор между игроками, то несколько привлекательнее смотрится Иснер. У американца преимущество в личных противостояниях, причём Джон неизменно оказывался сильнее в четырёх последних дуэлях. Андерсон уже добирался до главной битвы на турнирах серии «Большого шлема», настала пора повторить достижение и оппоненту.

Ставки: победа Джоковича за 1.73, тотал меньше 41 гейма 1.77 в БК «Фонбет» (Сделать ставку) Для подавляющего большинства любителей тенниса именно в данном поединке состоится скрытый финал Уимблдона. Очевидно, что победитель этой пары будет явным фаворитом в решающем матче, но туда ещё нужно попасть. Джокович достаточно легко идёт по турнирной сетке, отдав лишь по партии настырным Эдмунду и Нисикори. Новак нащупал необходимый ритм, почувствовал уверенность и, кажется, снова вышел на свой феноменальный уровень. Рафа щёлкал одного соперника за другим, оставляя их с баранкой, но на предыдущей стадии попался дель Потро, способный превратить любой поединок в незабываемый концерт. Надаль уступал по сетам 1:2, однако сумел переломить ход сражения, в очередной раз продемонстрировал чемпионский характер и завершил битву в свою пользу. Испанец на три часа позже начал свой матч, а сам поединок длился практически в два раза дольше по времени, нежели у конкурента из Сербии. Однако оба теннисиста имеют в распоряжении целый день отдыха, а предыдущие раунды не могли отнять слишком много сил, значит, физическая форма должна быть соответствующей. Из последних десяти встреч за Новаком осталось семь, при этом Рафа на данном промежутке добивался успеха в очных дуэлях лишь на грунтовом покрытии. Соперники отлично знают друг друга, давно изучили сильные и слабые стороны, поэтому сюрпризов ожидать не приходится, и очень многое будет зависеть от игры на приёме и желании рисковать.

Оба входят в число лучших в мире по действиям на чужих подачах, значит, нас ждёт немало брейкпоинтов, а уровень мастерства позволит превратить появившиеся шансы в выигранные геймы. Здесь, как и в случае с первым полуфиналом, линия достаточно равная, но с небольшим перевесом в пользу Джоковича. Пожалуй, букмекеры отдают перевес сербу из-за личной статистики. Коэффициент чуть ниже двойки вполне отражает реальные перспективы Джоковича по выходу в финал. К тому же, исторически Уимблдон не самый лучший из турниров «Большого шлема» для Надаля. Планка тотала установлена на отметке 41 гейма, что значительно ниже, чем в поединке Андерсона и Иснера, но в данном случае больше предпосылок для «низа». Шансы дойти до пятого сета, конечно, есть, однако наиболее вероятнен исход, при котором для выяснения сильнейшего теннисистам понадобятся четыре партии. Из-за не самых сильных подач и, наоборот, выдающегося мастерства на приёме, будет не больше одного тай-брейка, а то и вовсе дело обойдётся классическим счётом в каждом партии. Разумеется, в столь статусном матче может произойти всё что угодно, но на текущий момент Новак выглядит сильнее. Для любителей рискованных ставок есть также интересное предложение с точным счётом 3:1 в пользу серба с отличным коэффициентом.