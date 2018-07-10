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Рязанская область стала одним из лидеров ЦФО по сдавшим нормы ГТО
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Рязанская область стала одним из лидеров ЦФО по сдавшим нормы ГТО 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
РЯЗАНЬ, 10 июл — РИА Новости. Рязанская область является одним из лидеров среди регионов центра России по количеству сдавших нормы ГТО и активно развивает популярные виды спорта, сообщил губернатор региона Николай Любимов на встрече с главой Минспорта РФ Павлом Колобковым.
Руководитель министерства спорта РФ и глава региона во вторник в Москве обсудили вопросы укрепления материально-технической базы спорта в Рязанской области, развития профессиональных клубов, подготовки спортивного резерва, популяризации здорового образа жизни.
"Очень приятно, что в Рязанской области уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. Сегодня мы обсудили задачу, поставленную президентом РФ, — увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 55%. Сегодня это основная цель совместной работы Минспорта России и субъектов Российской Федерации", — сказал Колобков.
Любимов подчеркнул, что для реализации поручений главы государства необходимо больше физкультурно-оздоровительных комплексов, чтобы люди имели возможность заниматься спортом.
"Мы попросили у Минспорта России поддержки на строительство в следующем году двух сооружений — универсального спортивного зала и бассейна в Рязани и в Клепиковском районе. Сейчас готовим необходимую документацию, чтобы эти объекты были включены в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Они сравнительно недорогие, но будут пользоваться большим спросом", — сказал Любимов.
Глава региона сообщил, что в 2018 году в рамках профильной целевой программы в Рязанской области открыты физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в городе Кораблино и Академия единоборств в Рязани — крупный спортивный объект, где есть возможность проводить международные соревнования.
"В Рязанской области активно развиваются такие виды спорта, как спортивная борьба, хоккей, баскетбол, академическая гребля, плавание, недавно в число базовых видов спорта мы включили футбол и биатлон. Наш регион входит в тройку лидеров Центрального федерального округа по количеству детей и взрослых, сдавших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», — отметил Любимов.
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