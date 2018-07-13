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«Барселона» нацелилась на бельгийца Эдена Азара
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«Барселона» нацелилась на бельгийца Эдена Азара 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Полузащитник сборной Бельгии и лондонского «Челси» Эден Азар нынешним летом может поменять английский чемпионат на испанский. После того как «Барселоне» не удалось договориться с мадридским «Атлетико» о переходе Антуана Гризманна, бельгиец стал главной трансферной целью «сине-гранатовых».
Ранее Азар заявлял, что хочет покинуть лондонский клуб и перебраться в другой чемпионат. Руководство «Барселоны» готово пойти на условия «Челси» по продаже игрока, сообщает Чемпионат.com. Впрочем, англичане пока не намерены расставаться со своим лидером и собираются предложить полузащитнику улучшенные условия контракта.
Интерес к Азару также проявляет и мадридский "Реал". После ухода Криштиану Роналду в туринский «Ювентус», «сливочные» готовы включиться в борьбу за одного из лучших игроков сборной Бельгии.
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