Соревнования по ловле рыбы фидером пройдут в Братеевском каскадном парке

Состязания по ловле рыбы донной удочкой пройдут в Братеевском каскадном парке в четверг, 14 июля. Анонс турнира опубликовали на рыболовном интернет-портале.

Турнир продлится в один этап, который организаторы разделят на 2 тура продолжительностью 3 часа. К участию в соревновании приглашаются спортсмены из Москвы и регионов, однако число участников ограничено. Зарегистрироваться на турнир можно на сайте.

Традиционные соревнования по ловле рыбы проводятся с целью пропагандировать здоровый образ жизни, активный отдых и популяризацию рыболовного вида спорта. Кроме того, турнир направлен и на развитие навыков рыболовного мастерства.

«Соревнования традиционно собирают большое количество участников, среди которых будут как любители, так и именитые спортсмены. Состязания открытые, приглашаются все желающие», — сообщают организаторы.