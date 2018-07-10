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Соревнования по ловле рыбы фидером пройдут в Братеевском каскадном парке
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Соревнования по ловле рыбы фидером пройдут в Братеевском каскадном парке 

Управа района Братеево города Москвы 10 часов назад
Фото: Братеево
Состязания по ловле рыбы донной удочкой пройдут в Братеевском каскадном парке в четверг, 14 июля. Анонс турнира опубликовали на рыболовном интернет-портале.
Турнир продлится в один этап, который организаторы разделят на 2 тура продолжительностью 3 часа. К участию в соревновании приглашаются спортсмены из Москвы и регионов, однако число участников ограничено. Зарегистрироваться на турнир можно на сайте.
Традиционные соревнования по ловле рыбы проводятся с целью пропагандировать здоровый образ жизни, активный отдых и популяризацию рыболовного вида спорта. Кроме того, турнир направлен и на развитие навыков рыболовного мастерства.
«Соревнования традиционно собирают большое количество участников, среди которых будут как любители, так и именитые спортсмены. Состязания открытые, приглашаются все желающие», — сообщают организаторы.
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