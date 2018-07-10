Ещё
Движение по ЗСД ограничат из-за приезда королевской четы из Бельгии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Движение по ЗСД ограничат из-за приезда королевской четы из Бельгии 

АиФ Санкт-Петербург 11 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Движение по Западному скоростному диаметру в Петербурге ограничат из-за приезда почетных гостей ЧМ-2018, сообщает MR7.ru. Пробки на магистрали могут возникнуть 10 июля в связи с прибытием в Северную столицу королевской четы из Бельгии — Филиппа и Матильды, а также президента Франции Эмманюэля Макрона.
Затрудненное движение возможно в период с 17.00 до 21.00 во вторник на ЗСД и на южном участке кольцевой до Богатырского проспекта. Вторая волна пробок ожидается после окончания матча.
Напомним, сборные Франции и Бельгии поборются за выход в финал чемпионата мира по футболу. Игра начнется в 21.00 на стадионе «Санкт-Петербург». Свои команды с трибун будут поддерживать первые лица обоих государств.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
ФК «Зенит» заинтересовался итальянским игроком Джанмарко Феррари Руководство «Зенита» не продлило договор с Максимом Митрофановым В Петербурге миллионного посетителя фан-зоны встретит вице-губернатор
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию432
Еще один футболист ушел из сборной России24
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Определился первый финалист ЧМ в России7
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине612
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение