Движение по ЗСД ограничат из-за приезда королевской четы из Бельгии

Движение по Западному скоростному диаметру в Петербурге ограничат из-за приезда почетных гостей ЧМ-2018, сообщает MR7.ru. Пробки на магистрали могут возникнуть 10 июля в связи с прибытием в Северную столицу королевской четы из Бельгии — Филиппа и Матильды, а также президента Франции Эмманюэля Макрона.

Затрудненное движение возможно в период с 17.00 до 21.00 во вторник на ЗСД и на южном участке кольцевой до Богатырского проспекта. Вторая волна пробок ожидается после окончания матча.

Напомним, сборные Франции и Бельгии поборются за выход в финал чемпионата мира по футболу. Игра начнется в 21.00 на стадионе «Санкт-Петербург». Свои команды с трибун будут поддерживать первые лица обоих государств.