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Британские фанаты показали свой талисман на Арбате
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Британские фанаты показали свой талисман на Арбате 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Вслед за российскими фанатами и усами надежды англичане придумали свой талисман — трусы удачи, передает телеканал «360».
Бесстрашные болельщики уже продемонстрировали свой уникальный артефакт в Москве.
В родном и холодном графстве Йоркшир, что на севере Британии, Эндрю Иллингворс работает инженером-проектировщиком, в России же Эндрю — неистовый фанат. Вместе с друзьями он приехал поддержать национальную сборную, но каникулы быстро закончились, поэтому болельщики решили устроить себе настоящий отпуск по обмену. Они уже поменяли билеты на самолет и собираются остаться в Москве до конца чемпионата.
"Москва красивый город. Я был в Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи — там классно. Каждый город особенный, они такие разные, но все красивые. Люди потрясающие. Я здесь уже две недели и в полном восторге!", — поделился впечатлениями Эндрю Иллингворс.
В полном восторге и окружающие. С компанией веселых англичан фотографируются на улице и жмут им руки. Как рассказывают друзья, сначала на них смотрели с недоверием и даже побаивались. Однако болельщики быстро развеяли мифы об агрессивных английских фанатах своеобразным юмором и песнями.
В среду англичане встретятся на поле в Лужниках с Хорватией. Спортивные эксперты уверены: у сборной Англии есть все шансы выйти в финал мирового первенства. Их полностью поддерживают британские фанаты.
Пока обе команды готовятся к матчу, болельщики продолжают праздновать выход своей сборной в одну вторую чемпионата. Эндрю отметил: кто бы ни выиграл в этой игре, он навсегда запомнит свой отпуск в России.
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