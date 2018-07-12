Сотни тысяч фанатов отвернулись от «Реала» из-за ухода Роналду

По информации издания As, число подписчиков твиттера мадридского клуба сократилось с 31,97 до 31,02 млн с момента ухода Роналду.

Отмечается, что тем временем в официальном твиттере «Ювентуса» стало на 1,1 млн подписчика больше.

Португальский нападающий выступал за «Реал» с 2009 года, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (450 забитых мячей в 438 матчах).

Ранее «Ювентус» согласовал с испанским «Реалом» трансфер Роналду.