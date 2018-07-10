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Макрон прибыл в Петербург на матч полуфинала ЧМ-2018 Франция — Бельгия
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Макрон прибыл в Петербург на матч полуфинала ЧМ-2018 Франция — Бельгия 

Газета.Ru 8 часов назад
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Санкт-Петербург для того, чтобы поддержать национальную сборную по футболу в полуфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что это первый визит Макрона в Россию во время мирового первенства.
В посольстве Франции в России заявили о том, что после окончания матча президент вернется в Париж.
Встреча между сборными Франции и Бельгии в полуфинале мундиаля начнется в 21:00 по московскому времени.
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не встретится с французским лидером во время его посещения мирового первенства.
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