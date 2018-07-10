Макрон прибыл в Петербург на матч полуфинала ЧМ-2018 Франция — Бельгия

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Санкт-Петербург для того, чтобы поддержать национальную сборную по футболу в полуфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это первый визит Макрона в Россию во время мирового первенства.

В посольстве Франции в России заявили о том, что после окончания матча президент вернется в Париж.

Встреча между сборными Франции и Бельгии в полуфинале мундиаля начнется в 21:00 по московскому времени.