Британский футболист рассказал, как «было хорошо» в России

Защитник сборной Англии Кайл Уокер заявил, что его национальной команде было так хорошо в России, что это объединило игроков и дало им «чувство дома».

«Здесь, в России, было так хорошо, это объединяло нас все больше и больше, как будто мы у себя дома», — написал Уокер в своем Twitter.

Также игрок отметил, что после поражения в полуфинале его сердце разбито, и он «никогда не чувствовал себя таким опустошенным».

«Мы могли бы жить в то время, когда иногда легче быть негативным, чем позитивным, или проще разобщать, нежели объединяться. Но, Англия, давайте сохраним это единство. Я вас люблю», — признался Уокер.

В среду Англия проиграла сборной Хорватии в полуфинале ЧМ-2018 со счетом 1:2. В субботу Санкт-Петербурге Англия в матче за третье место сыграет с Бельгией.

Ранее английские болельщики признавались, что разногласия между Москвой и Лондоном не помешали россиянам тепло встретить иностранных гостей, и назвали пребывание на ЧМ-2018 вечеринкой. Английский блогер Тео Огден записал видеоролик, в котором развенчал мифы о России.