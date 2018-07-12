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Британский футболист рассказал, как «было хорошо» в России
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Британский футболист рассказал, как «было хорошо» в России 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Защитник сборной Англии Кайл Уокер заявил, что его национальной команде было так хорошо в России, что это объединило игроков и дало им «чувство дома».
«Здесь, в России, было так хорошо, это объединяло нас все больше и больше, как будто мы у себя дома», — написал Уокер в своем Twitter.
Также игрок отметил, что после поражения в полуфинале его сердце разбито, и он «никогда не чувствовал себя таким опустошенным».
«Мы могли бы жить в то время, когда иногда легче быть негативным, чем позитивным, или проще разобщать, нежели объединяться. Но, Англия, давайте сохраним это единство. Я вас люблю», — признался Уокер.
В среду Англия проиграла сборной Хорватии в полуфинале ЧМ-2018 со счетом 1:2. В субботу Санкт-Петербурге Англия в матче за третье место сыграет с Бельгией.
Ранее английские болельщики признавались, что разногласия между Москвой и Лондоном не помешали россиянам тепло встретить иностранных гостей, и назвали пребывание на ЧМ-2018 вечеринкой. Английский блогер Тео Огден записал видеоролик, в котором развенчал мифы о России.
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