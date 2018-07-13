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Игрок сборной Англии: мы разочаровали наших болельщиков
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Игрок сборной Англии: мы разочаровали наших болельщиков 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной Англии по футболу Кайл Уокер прокомментировал поражение команды от Хорватии в матче полуфинала чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия». Англичане проиграли со счетом 1:2.
"Мы понимаем, что разочаровали наших болельщиков, которые ждали от нас успеха на этом чемпионате. Это был уникальный шанс побороться за титул чемпионов мира, который мы не могли завоевать больше 50 лет. Но я хочу сказать, что мы сделали все, что возможно", — признался игрок.
По словам Уокера, команда «трех львов» намерена завоевать бронзу мундиаля.
"Сборная Англии добилась большого прогресса за последнее время. Уверен, у нас хорошее будущее, но сначала мы хотим выиграть матч за третье место и реабилитироваться за неудачу в полуфинале. Нам предстоит битва с очень непростым соперником — сборной Бельгии. Но мы настроены только на победу", — заключил футболист.
Матч Бельгия — Англия состоится 14 июля на стадионе «Санкт-Петербург».
Ранее сообщалось, что трое лидеров сборной Англии могут не сыграть против Бельгии.
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