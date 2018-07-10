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«Сочи» рассчитывает начать играть на «Фиште» в течение месяца
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«Сочи» рассчитывает начать играть на «Фиште» в течение месяца 

Спорт-Экспресс 11 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко выразил надежду, что клуб сможет начать играть на стадионе «Фишт» в течение месяца. Клуб этим летом переехал в Сочи из Санкт-Петербурга этим летом и сменил название (раньше он назывался «Динамо»). «Фишт» станет для команды домашним стадионом, но сезон начнет на другой арене.
— Первый домашний матч сезона проведем на стадионе «Юг Спорт» имени Метревели, — цитирует «Р-Спорт» Рубашко. — На «Фиште» сейчас идет демонтаж оборудования после чемпионата мира, нужно также поработать с газоном. Вчера обошли с руководством стадиона спортивный объект, посмотрели все. Есть понимание, в каком направлении работать. Надеемся, что в течение месяца сможем утрясти эти моменты и начать играть на «Фиште».
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