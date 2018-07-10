На первую игру обновлённой «Балтики» пустят бесплатно

На контрольную игру «Балтики» перед стартом чемпионата ФНЛ можно будет попасть бесплатно. Как сообщили «Клопс» в пресс-службе ФК, встреча состоится на стадионе «Сельма».

Соперником калининградцев будет ФК «РФШ» — лидер чемпионата Латвии. Матч состоится в среду, 11 июля, на улице Согласия, 41. Начало игры в 19:00.

Сейчас в распоряжении Валерия Непомнящего порядка 25 игроков. Впрочем, клуб ищет нападающего. Подписанный в начале июня серб Радулович получил травму и проходит реабилитацию. По словам тренера, кандидаты определены и сейчас с ними ведутся переговоры.

"Балтика" начнёт сезон в ФНЛ 17 июля. В этот день команда сыграет на выезде с «Тюменью». Первый домашний матч калининградцы проведут 22 июля с ФК «Тамбов».

Стадион «Сельма» был резервным для проведения тренировок команд-участниц ЧМ-2018 в Калининграде. Однако за время игр полем так никто и не воспользовался.