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Евгений Первышов поставил под сомнение законность строительства вышек сотовой связи в Краснодаре
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Евгений Первышов поставил под сомнение законность строительства вышек сотовой связи в Краснодаре 

Новая Кубань 11 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 июля — Новая Кубань. Как оказалось, от жителей города поступают неоднократные жалобы на строительство вышек сотовой связи рядом с жилыми домами. Мэр Евгений Первышов поручил коллегам разобраться в ситуации и усилить контроль над подобными сооружениями.
— Это технологически сложное оборудование и по закону для такой конструкции необходимо получить разрешение на строительство с обязательным прохождением через Градостроительный совет. Нужно провести детальный анализ ситуации в этом вопросе в Краснодаре. При выявлении незаконно возведенных вышек принимать меры к их демонтаж, — заявил градоначальник.
Проблему рассмотрели на конкретном примере. По предварительным данным, незаконная вышка возводится по улице Ветеранов в Прикубанском районе Краснодара. Конструкцию строят на территории, предназначенной для жилого строительства. По данному факту специалисты городского управления муниципального контроля проводят проверку.
Если выяснится, что конструкцию соорудили с нарушением законодательства и без разрешения на строительство, администрация обратится в суд с требованием о сносе незаконной конструкции, — добавили в пресс-службе мэрии.
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