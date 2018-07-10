Евгений Первышов поставил под сомнение законность строительства вышек сотовой связи в Краснодаре

Краснодар. 10 июля — Новая Кубань. Как оказалось, от жителей города поступают неоднократные жалобы на строительство вышек сотовой связи рядом с жилыми домами. Мэр Евгений Первышов поручил коллегам разобраться в ситуации и усилить контроль над подобными сооружениями.

— Это технологически сложное оборудование и по закону для такой конструкции необходимо получить разрешение на строительство с обязательным прохождением через Градостроительный совет. Нужно провести детальный анализ ситуации в этом вопросе в Краснодаре. При выявлении незаконно возведенных вышек принимать меры к их демонтаж, — заявил градоначальник.

Проблему рассмотрели на конкретном примере. По предварительным данным, незаконная вышка возводится по улице Ветеранов в Прикубанском районе Краснодара. Конструкцию строят на территории, предназначенной для жилого строительства. По данному факту специалисты городского управления муниципального контроля проводят проверку.

Если выяснится, что конструкцию соорудили с нарушением законодательства и без разрешения на строительство, администрация обратится в суд с требованием о сносе незаконной конструкции, — добавили в пресс-службе мэрии.