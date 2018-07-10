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Александр Филимонов: Чемпионом мира станет победитель в паре Франция — Бельгия
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Александр Филимонов: Чемпионом мира станет победитель в паре Франция — Бельгия 

SovSport.Ru 11 часов назад
Фото: SovSport.Ru
Александр, эта победа напомнила исторический матч на «Стад де Франс» летом 1999 года, когда сборная России обыграла чемпионов мира французов 3:2? — Весьма отдаленно. Побеждать всегда приятно. Особенно сильного соперника.
— Кто из французов бежит быстрее — Вильтор 10 лет назад или сейчас Мбаппе? — Ну и вопрос! Я не знаю. К моим воротам бежал Вильтор. Очень быстро. Кстати, забил.
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— Вам сегодня удалось переиграть элитного в прошлом вратаря итальянского чемпионата Фрэя… — Не мне, а нашей команде.
— Матчи сборной России на чемпионате мира смотрели? — Победные — нет.
— Стало быть, такой шум вокруг нее одобряете? — Ну почему? Результат хороший. А игра… С Испанией толком ведь не играли, ушли в глухую оборону.
— Как сыграл Акинфеев? — На своем уровне.
— Кто станет чемпионом мира? — Думаю, победитель в паре Франция — Бельгия.
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