Александр Филимонов: Чемпионом мира станет победитель в паре Франция — Бельгия

Александр , эта победа напомнила исторический матч на «Стад де Франс» летом 1999 года, когда сборная России обыграла чемпионов мира французов 3:2? — Весьма отдаленно. Побеждать всегда приятно. Особенно сильного соперника.

— Кто из французов бежит быстрее — Вильтор 10 лет назад или сейчас Мбаппе? — Ну и вопрос! Я не знаю. К моим воротам бежал Вильтор. Очень быстро. Кстати, забил.

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— Вам сегодня удалось переиграть элитного в прошлом вратаря итальянского чемпионата Фрэя… — Не мне, а нашей команде.

— Матчи сборной России на чемпионате мира смотрели? — Победные — нет.

— Стало быть, такой шум вокруг нее одобряете? — Ну почему? Результат хороший. А игра… С Испанией толком ведь не играли, ушли в глухую оборону.

— Как сыграл Акинфеев? — На своем уровне.

— Кто станет чемпионом мира? — Думаю, победитель в паре Франция — Бельгия.