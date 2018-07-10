Вольвич: думал, выиграть 3:0 у французов на их площадке практически нереально

«В первую очередь мы сделали это, потому что были единым целым на протяжении всего «Финала шести». У нас сложился единый коллектив, который не боялся играть и думать о силе соперника. Мы просто получали большое удовольствие от волейбола, радовались, что мы все там, что мы все вместе. Во время финала мы думали, как круто заниматься своим любимым делом. В совокупности это привело нас к такой уверенной победе.

Были ли сомнения, что можем вытащить третий сет? После игры мы действительно обсуждали этот момент с ребятами между собой. Моё мнение было таково, что выиграть у французов на их площадке со счётом 3:0 было практически нереально. Перед финальной игрой я считал, что сборная Франции — лучшая команда мира на данный момент, которая показывала и показывает до сих пор фантастический волейбол. Это было отчётливо видно ещё на групповом этапе Лиги наций. Они добивались уверенных побед с удивительной лёгкостью. На самом деле меня впечатлял волейбол, который они показывали. Конечно, я считал, что нам по силам их одолеть, но не думал, что получится сделать это в трёх сетах.

Сейчас нам предоставили отдых на пару недель, а потом 24 июля мы собираемся в Новогорске и начинаем готовиться к чемпионату мира. Лично мне нужно ещё решить небольшие вопросы со здоровьем. Всё проходит не так гладко, как это выглядит по телевизору, поэтому надо будет восстанавливаться и отдыхать. Очень нужно нормально поспать и вкусно покушать, потому что диетическая еда уже изрядно надоела", — сказал Вольвич.