12 июля состоится детский футбольный благотворительный турнир «Кубок Доброты»

12 июля 2018 года, в подмосковных Химках на стадионе «Родина» пройдет детский футбольный благотворительный турнир «Кубок Доброты».

В этом турнире примут участие 7 детских футбольных команд, которые состоят из детей, которые в силу независящих от них обстоятельств вынуждены проживать не с любящими родителями, а в детских домах:

1) команда «Тотем», Красноярск;

2) команда движения «Специальная Олимпиада России», Москва;

3) команда Коломенского детского дома, Коломна;

4) команда Кондровского детского дома, Калуга;

5) команда Санаторного детского дома, Переславль-Залесский;

6) команда Покровского детского дома, Покров;

7) команда «Радуга», Иваново.

Восьмым коллективом на турнире будет команда «Молодые Львы». Это детская команда футбольного клуба «Миллениум Юнайтед», игроки которого принимают самое активное участие в организации турнира.

Главный принцип, девиз турнира — все дети равны, футбольное поле — это равенство возможностей, это шанс завести новые знакомства, выстроить горизонтальные и, возможно, вертикальные связи.

Партнерами турнира являются: ГК Villagio Estate, «Стратегия Успеха», холдинг «Строительный Альянс», агентство полного цикла PR Group, страховая компания «Ингосстрах Жизнь», многопрофильный медицинский центр GMS Clinic, московский завод «Физприбор», «Напитки из Черноголовки», отель «Планерное», научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» и компания «КАС-ОПТ».

Участники мероприятия начнут съезжаться на стадион, начиная с 10 утра.

Сам турнир начнется в 11:00, когда ведущий мероприятия Егор Пирогов передаст микрофон организаторам, партнерам и почетным гостям мероприятия.

Со вступительной речью и напутствием всем участникам турнира обратятся:

Зорков Александр Николаевич — заместитель генерального директора РФС;

Представители ключевых спонсоров турнира.

Ожидается, что в церемонии открытия мероприятия примет участие главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Сразу после церемонии открытия, состоятся матчи группового этапа. Футбольное поле стадиона «Родина» будет поделено на 4 игровой площадки, что позволит всем командам одновременно вступить в футбольное доброе противостояние.

Игры группового этапа завершатся в 13:00, когда команды смогут перевести дух и обменяться впечатлениями от турнира, а для всех участников праздника на поле будет развлекательная программа.

В 14:00 начнутся матчи плей-офф. В полуфинале турнира встретятся команды, которые заняли первые два места в своих группах. А по завершению полуфинальных матчей состоится матч за третье место и финал всего турнира.

Награждение победителей турнира, а в нашем турнире все победители, намечено примерно на 16:30 — 17:00. Ожидается, что в церемонии награждения примут участие футболисты сборной России, главный тренер Главной команды страны, и легенда мирового футбола. Переговоры по этому вопросу пока ведутся.

Но главный подарок ждет детей впереди. Сразу после церемонии награждения, определения лучшего вратаря, защитника и других номинаций, состоится супер-матч, который запомнится всем: и детям и взрослым.

Стадион «Родина» примет матч, в котором все дети будут объединены в одну команду и они сыграют в футбол против трех профессиональных футболистов. Мы не знаем, кто победит, но главное, что победит дружба, поддержка и желание помогать.

Пресс-служба детского футбольного благотворительного турнира «Кубок Доброты»