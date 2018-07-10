Английские фанаты напали на немецких овчарок из-за связи с Германией

Английские болельщики напали на немецких овчарок во время празднования победы национальной сборной над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации из дорсетской кинологической службы, болельщики кричали на полицейских собак и бросали в них мусор. Они обвиняли немецких овчарок в связи с Германией и радовались раннему вылету команды Йоахима Лева с мундиаля.

Кинологи отмечают, что фанаты находились в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в графстве Дорсет, расположенном в юго-западной части Англии.

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Ранее сообщалось, что более десяти тысяч английских болельщиков собираются приехать на матч 1/2 финала чемпионата мира — 2018 между сборными Англии и Хорватии.