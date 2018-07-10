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Футболист сборной Англии Уолкер подарит игровые майки спасенным тайским детям
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Футболист сборной Англии Уолкер подарит игровые майки спасенным тайским детям 

ТАСС 11 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 10 июля. Защитник сборной Англии по футболу Кайл Уолкер заявил, что подарит свои игровые майки спасенным в Таиланде детям. Соответствующее сообщение размещено на его странице в Twitter.
"Отличные новости, что все дети спасены из пещеры в Таиланде. Я бы хотел отправить ребятам игровые майки. Может ли кто-то помочь с адресом доставки?" — говорится в сообщении.
23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где пропавшие укрылись от прибывавшей из-за ливней воды. В течение трех дней, с 8 по 10 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну из пяти человек.
Сборная Англии обыграла шведов в четвертьфинале чемпионата мира по футболу со счетом 2:0. В полуфинальном матче соперниками англичан станет сборная Хорватии. Полуфинал пройдет на стадионе «Лужники» 11 июля, начало — 21:00 мск.
ТАСС: последние новости
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