Футболист сборной Англии Уолкер подарит игровые майки спасенным тайским детям

ТАСС , 10 июля. Защитник сборной Англии по футболу Кайл Уолкер заявил, что подарит свои игровые майки спасенным в Таиланде детям. Соответствующее сообщение размещено на его странице в Twitter.

"Отличные новости, что все дети спасены из пещеры в Таиланде. Я бы хотел отправить ребятам игровые майки. Может ли кто-то помочь с адресом доставки?" — говорится в сообщении.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где пропавшие укрылись от прибывавшей из-за ливней воды. В течение трех дней, с 8 по 10 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну из пяти человек.

Сборная Англии обыграла шведов в четвертьфинале чемпионата мира по футболу со счетом 2:0. В полуфинальном матче соперниками англичан станет сборная Хорватии. Полуфинал пройдет на стадионе «Лужники» 11 июля, начало — 21:00 мск.