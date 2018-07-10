Александр Филимонов: «Наша сборная попала в историю. Это достойно уважения и гордости»

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов выразил мнение, что чемпионат мира выиграет либо Франция, либо Бельгия. По его словам, Россия проявила старание и бойцовские качества.

— Кто ваш любимый вратарь на этом чемпионате мира?

— У меня уже давно их нет.

— Акинфеев достойно выступил на чемпионате мира, на ваш взгляд?

— Да, очень достойно.

— Какое впечатление оставляет нынешний чемпионат мира?

— Я по возможности смотрю все матчи, когда есть время. Впечатление двоякие: с одной стороны, фавориты, которые могли претендовать на медали и чемпионство, вылетают. Это интересно. А сдругой стороны, хотелось бы более зрелищные матчи.

— Какая игра сборной России вам больше понравилась на турнире?

— Я не смотрел победные игры с Саудовской Аравией и Египтом. Не получилось. Так что мне не удалось посмотреть лучшие игры нашей команды. А с испанцами мы стояли в обороне, поэтому назвать это игрой не очень правильно. Но с хорватами ребята выложились, постарались. Здесь можно выделить старание и бойцовские качества.

— То есть восторга, какой сейчас все испытывают, у вас нет?

— То, что команда впервые в истории поднялась так высоко, это, конечно, восторг. Но вы же спрашивали об игре, а не результате. А если говорить о результате, наша сборная попала в историю. Это достойно уважения, похвалы и гордости.

— Эту сборную можно сравнить с вашей, которая в отборочном цикле обыгрывала французов?

— Нет, конечно. Сравнивать невозможно. Там были отборочные игры.

— Кто выиграет чемпиона мира?

— Думаю, кто-то из пары Франции — Бельгия.

— Вам кто больше нравится из этих сборных?

— Обе команды показывают лучший футбол на этом турнире. Французы более прагматичны, а у бельгийцев больше романтизма. (Елена ГРИГОРЕВСКАЯ)