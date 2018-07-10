Денис Мацуев: Футбол подобен музыке

Известный пианист-виртуоз Денис Мацуев — один из главных футбольных болельщиков страны. До матча с хорватами он даже посетил базу национальной сборной в Новогорске. О визите и впечатлениях от прошедшей игры он рассказал «Вечерке».

— Вы посетили базу команды. Давно вас со сборной связывает большая дружба?

— Да, больше десяти лет мы дружим со Станиславом Саламовичем . Я всегда знал, что это сильный, талантливый тренер. Каждый игрок знает свои функции на поле, в сборной хорошая дисциплина. Во время посещения базы я провел с командой шесть часов, поварился на этой «футбольной кухне». Я всегда футбол сравниваю с музыкантами: тренер — это дирижер, команда — это оркестр, игроки — это музыканты, тренировка — это репетиция. Так вот, Черчесову нелегко пришлось до чемпионата мира, его все критиковали, он подвергся чудовищной «травле». Сейчас тем критикам должно быть стыдно.

— Какие впечатления остались от матча Россия — Хорватия?

— Благодарю нашу сборную за тот праздник, который она подарила нам за эти 25 дней — они стали отдельной маленькой жизнью для всех причастных. Игра сборной — настоящее чудо. Для меня чемпионат мира закончился. Верю, что эта сказка еще когда-нибудь повторится.