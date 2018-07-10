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В Новороссийске отдыхающие засняли нашествие медуз
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В Новороссийске отдыхающие засняли нашествие медуз 

АиФ — Юг 11 часов назад
Фото: АиФ – Юг
Видео скопления зоопланктона у морского берега пользователи выложили в соцсети. Автор пишет, что еще никогда не видела такого количества.
На кадрах видно, что вода как будто сплошь состоит из медуз.
АиФ — Юг: последние новости
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