В Новороссийске отдыхающие засняли нашествие медуз

Видео скопления зоопланктона у морского берега пользователи выложили в соцсети. Автор пишет, что еще никогда не видела такого количества.

На кадрах видно, что вода как будто сплошь состоит из медуз.