Ещё
Агент Кучерова: довольны сделкой, Никита хочет завоевать с «Тампой» Кубок Стэнли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агент Кучерова: довольны сделкой, Никита хочет завоевать с «Тампой» Кубок Стэнли 

Чемпионат.com 11 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы форварда клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, прокомментировал подписание своим клиентом нового восьмилетнего контракта с «молниями».
«Генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман позвонил мне во вторник, неделю назад. Мы встретились у меня дома в Детройте. Более трёх часов шло общение по поводу нового контракта Никиты Кучерова. Диалог продолжался на протяжении выходных, а в воскресенье мы ударили по рукам. Никита уже вовсю занимается, готовится к сезону, работает над собой. Мы довольны сделкой, Никита хочет завоевать с «Тампой» Кубок Стэнли и мчит к своей цели», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В предыдущем сезоне Никита набрал ровно 100 очков — 39 голов и 61 результативная передача.
Чемпионат.com: последние новости
Пеле — Роналду: переход в «Ювентус» был правильным решением Льорис: опыт может стать преимуществом сборной Франции в финале Гризманн: Дешам даёт невероятно классные советы, он — уникальный человек
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию431
Еще один футболист ушел из сборной России24
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Определился первый финалист ЧМ в России7
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине612
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение