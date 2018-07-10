В Мособлдуме поддержали намерение Монсона стать депутатом 

В Мособлдуме поддержали намерение бойца смешанного стиля Джеффа Монсона стать депутатом, сообщает "РИА Новости".
"Имеет полное право — паспорт получил. В соответствии с законом имеет полное право, в президенты не имеет, а все остальное имеет как гражданин России. Он изъявил такое желание", — сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Также функционер отметил активную гражданскую позицию Монсона и заявил, что ему «открыты все двери и возможности баллотироваться».
47-летний Монсон завершил профессиональную карьеру в 2017 году.
Ранее Монсон прошел праймериз партии «Единая Россия» и получил возможность баллотироваться в совет депутатов городского округа Красногорск в Московской области.