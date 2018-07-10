В Мособлдуме поддержали намерение Монсона стать депутатом

"Имеет полное право — паспорт получил. В соответствии с законом имеет полное право, в президенты не имеет, а все остальное имеет как гражданин России. Он изъявил такое желание", — сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов

Также функционер отметил активную гражданскую позицию Монсона и заявил, что ему «открыты все двери и возможности баллотироваться».

47-летний Монсон завершил профессиональную карьеру в 2017 году.