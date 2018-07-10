Команда из Луховиц победила на летних сельских спортивных играх Подмосковья

Летние сельские спортивные игры прошли 7 июля в городском округе Луховицы, первой на них стала команда из Луховиц, вторыми стали аграрии из Подольска, третьими — представители Дмитровского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Седьмого июля в подмосковных Луховицах на стадионе «Спартак» прошли летние сельские спортивные игры. Победители общекомандного первенства отправятся представлять Московскую область на Всероссийский этап соревнований, который пройдет в Курске со 2 по 7 августа. Ими стали представители городского округа Луховицы», — говорится в сообщении.

Соревнования традиционно проводятся среди жителей, работающих на предприятиях и в организациях агропромышленного, лесного комплексов, рыбного хозяйства и социальной сферы. «Сельские игры» проходят в три этапа: первый проводился в муниципалитетах Подмосковья с октября 2017 по май 2018 года.

Во втором — зональном этапе Московской области — приняли участие более 500 человек из 17 команд из разных муниципалитетов региона.

В 2018 году в программу мероприятия вошли следующие дисциплины: армрестлинг, гиревой спорт, легкая атлетика, мини–лапта, настольный теннис, перетягивание каната, а также соревнования дояров, косарей и механизаторов. Победителей соревнований определили в личном, командном и общекомандном первенстве.