«КАМАЗ» подписал английского легионера. Но он — журналист

"КАМАЗ" в официальном Твиттере объявил о подписании контракта с Карлом Ворсвиком. Челнинцы сказали, что англичанин станет первым в истории ПФЛ легионером, будет играть под номером 13 и дебютирует уже на старте сезона в игре с «Ностой». Впрочем, это сообщение — не более, чем шутка, поскольку Ворсвик — знаменитый британский журналист, который сейчас освещает российский футбол.

Напомним, что в ПФЛ легионеры запрещены.

⚡️Дождались!⚡️ Первый иностранец в команде ПФЛ! Знакомьтесь, англичанин — Карл Ворсвик! @cworswick Карл будет играть в нашей команде под #13 и дебютирует уже в матче против новотроицкой «Носты». Welcome, Carl!#фккамаз #трансферыфккамаз pic.twitter.com/DE2SfUU6Du

— FC KAMAZ (@fckamaz) 10 июля 2018 г.