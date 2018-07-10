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«КАМАЗ» подписал английского легионера. Но он — журналист
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«КАМАЗ» подписал английского легионера. Но он — журналист 

Спорт-Экспресс 11 часов назад
"КАМАЗ" в официальном Твиттере объявил о подписании контракта с Карлом Ворсвиком. Челнинцы сказали, что англичанин станет первым в истории ПФЛ легионером, будет играть под номером 13 и дебютирует уже на старте сезона в игре с «Ностой». Впрочем, это сообщение — не более, чем шутка, поскольку Ворсвик — знаменитый британский журналист, который сейчас освещает российский футбол.
Напомним, что в ПФЛ легионеры запрещены.
⚡️Дождались!⚡️ Первый иностранец в команде ПФЛ! Знакомьтесь, англичанин — Карл Ворсвик! @cworswick Карл будет играть в нашей команде под #13 и дебютирует уже в матче против новотроицкой «Носты». Welcome, Carl!#фккамаз #трансферыфккамаз pic.twitter.com/DE2SfUU6Du
— FC KAMAZ (@fckamaz) 10 июля 2018 г.
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