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«Монако» приобрел защитника «Торино»
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«Монако» приобрел защитника «Торино» 

LiveSport.Ru 11 часов назад
«Монако» приобрел у «Торино» защитника Антонио Барреку, информирует официальный сайт клуба.
Соглашение «монегасков» с 23-летним футболистом рассчитано на пять лет.
«Я счастлив присоединиться к «Монако». За последние два сезона этот клуб продемонстрировал, что по праву является европейским грандом.
"Монако" — это амбициозный проект и я счастлив быть его составляющим. Я с предвкушением жду начала работы с опытным тренерским штабом и сильными игроками.
Я приложу все силы, чтобы добиться прогресса под красно-белыми цветами и принести пользу клубу», — заявил Баррека.
Вместе со сборной Италии до 21 года защитник дошел до полуфинала Евро 2017. Всего Антонио провел 20 игр, защищая цвета молодежной команды «скуадры адзурры».
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