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«Угасающее эхо чемпионата». На Звездинке образовался большой провал
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«Угасающее эхо чемпионата». На Звездинке образовался большой провал 

nn.ru 11 часов назад
Фото: nn.ru
— Наткнулся на большой провал на Звездинке в воскресенье вечером. То есть только от нас уехали последние иностранные болельщики как сразу же появилась дыра. Забавное совпадение, — рассказал корреспонденту NN.RU местный житель Артем. — Причем буквально за пару дней до начала Чемпионата на Звездинке спешно заделывали несколько таких дыр. Кажется, одна была на том же месте.
После того, как хорватские и аргентинские фанаты сфотографировались в глубокой яме в Нижнем Новгороде, провал быстро ликвидировали.
Теперь нижегородцы проверяют вызовет ли их фото рядом с дырой тот же эффект.
— У меня ощущение, что усилия (колоссальные, невиданные), предпринятые перед чемпионатом, нынче начинают выглядеть уже отзвуками былых побед. Мы все гадали, надолго ли хватит нам европейского, зарубежного запала, чтобы жить свободно и красиво. В прежние ямы лезли хорваты и аргентинцы. И ямы ремонтировали. Это был праздник какой-то. Коммунальное шоу. — подписал фото в яме на Звездинке Антон Фортунатов. — Я думаю, эта яма на Звездинке — как лакмусовая бумажка. Угасающее эхо чемпионата. А ведь так хочется продлить это ощущение упоения и легкости, которое было еще совсем недавно, на шумной, забитой людьми Покровке…
Корреспондент NN.RU отправил запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать проблему.
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