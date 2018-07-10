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На одной ноге доковыляет до полуфинала
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На одной ноге доковыляет до полуфинала 

SovSport.Ru 11 часов назад
Фото: SovSport.Ru
Есть такая пословица в НХЛ, НБА, да и других сильных лигах: в плей-офф выходят на площадку даже «мертвые». Оказывается такие не только играют, но и идут на трибуны. ​
Знакомьтесь: Пошанд. Он из Индии, выделяется из общей толпы болельщиков закованной в гипс левой ногой. Но хромал индиец по Дворцовой площади очень лихо и не отставал от жены и дочки.
— Сломал ногу уже здесь, в России, — не теряет духа Пошанд. — Но мне кажется, там не сильный перелом — видите, как я смело наступаю. И передвигаюсь без костылей. Знаете, в этой ситуации даже есть плюсы — хожу без левого ботинка и носок не пачкается (смеется).
— Поскользнулся, упал, гипс? — Нет, все прозаичней. Я играл в футбол. Никакой операции не потребовалось, просто наложили лангетку.
— На полуфинал Франция — Бельгия пойдете? — Обязательно! Это же полуфинал чемпионата мира! Когда у меня появится возможность посетить матч такой важности?
— Футбол давно любите? — С самого детства гоняли мяч во дворе.
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