На одной ноге доковыляет до полуфинала

Есть такая пословица в НХЛ, НБА, да и других сильных лигах: в плей-офф выходят на площадку даже «мертвые». Оказывается такие не только играют, но и идут на трибуны. ​

Знакомьтесь: Пошанд. Он из Индии, выделяется из общей толпы болельщиков закованной в гипс левой ногой. Но хромал индиец по Дворцовой площади очень лихо и не отставал от жены и дочки.

— Сломал ногу уже здесь, в России, — не теряет духа Пошанд. — Но мне кажется, там не сильный перелом — видите, как я смело наступаю. И передвигаюсь без костылей. Знаете, в этой ситуации даже есть плюсы — хожу без левого ботинка и носок не пачкается (смеется).

— Поскользнулся, упал, гипс? — Нет, все прозаичней. Я играл в футбол. Никакой операции не потребовалось, просто наложили лангетку.

— На полуфинал Франция — Бельгия пойдете? — Обязательно! Это же полуфинал чемпионата мира! Когда у меня появится возможность посетить матч такой важности?

— Футбол давно любите? — С самого детства гоняли мяч во дворе.