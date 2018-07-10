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Станислав Черчесов: У нас был бы шанс выйти в финал и побороться за титул
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Станислав Черчесов: У нас был бы шанс выйти в финал и побороться за титул 

Советский спорт 11 часов назад
— Есть две составляющие: моральная — которую мы реально выполнили, страна была едина, все радовались и все довольны, и — спортивная. Если в моральном плане мы победили, то в спортивном — нет, и это огорчает, потому что мы были в шаге от полуфинала, мы бы завтра играли против Англии, и у нас был бы шанс выйти в финал и побороться за титул, хотя в нас никто не верил. Мы — спортсмены и хочется в руках иметь Кубок, чтобы иметь титул, а то, что мы порадовали болельщиков — конечно, нас радует, — заявил Черчесов в эфире RT.
Напомним, что сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.
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