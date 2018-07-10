Ткачёв: «Приятно отличиться дважды, дай бог так и дальше продолжать»

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв подвёл итоги товарищеского матча с «Аустрией» (2:2) в эфире клубного канала.

— Что получилось? У нас получились хорошие быстрые контратаки. Виктор отдал хороший пас и вывел один на один. Во втором получилось, что левый защитник противника немножко ошибся, не успел до мяча, и мне получилось немножко опередить, выскочить с острого угла и забить. Приятно, конечно, отличиться два раза. Дай бог, чтобы так и дальше продолжали. По игре хочу сказать, что был очень тяжелый матч, потому что вся команда находится под достаточно серьезными нагрузками. В принципе, можно занести себе в плюсик эту игру. Будем двигаться дальше и готовится. Самое главное, что все были готовы и здоровы к чемпионату.

— Олег Георгиевич отметил, что первый тайм не получился. Это связано с теми нагрузками, которые сейчас есть, или все-таки привыкаете к новой тактической схеме?

— Во-первых, естественно, соперник не давал играть то, что мы запланировали. Хорошо оборонялся и, конечно, все вот это новое, что мы отрабатываем на тренировках… Понятно, что тренировки — это одно, а игры — другое. Игроки посильнее были, я так понял, потому что в перерыве они ушли. Вышли ребята помоложе, где-то волновались. В первом тайме и мы волновались. Самое главное, что не проиграли. Будем двигаться дальше.

— В целом если взять этот поединок, он, наверное, одним из самых цельных получился на этом сборе?

— На данный момент, я думаю, да. Потому что «Аустрия» — очень сильный соперник, и против него мы прилично могли посмотреть, где мы на данный момент находимся, в каком физическом состоянии и куда нам дальше двигаться. Хороший спарринг, и самое главное, что без травм команда.

— Как сыграли болгары Георгий Костадинов и Михаил Александров ? Один только пришел, второй только переподписал контракт.

— Новичок Костадинов сейчас втягивается, видно, что на тренировках он ищет мяч и хочет влиться в коллектив быстрее, чтобы ему побольше пас давали. Мишка — это наш проверенный боец, наш брат, поэтому он ему сейчас помогает в быту и на поле. Конечно, мы будем также всей командой помогать в дальнейшем. Я думаю, что он серьезный игрок. От него все будет зависеть, как он будет показывать себя на тренировках, в дальнейших спаррингах проявит себя и будет играть. Будем помогать, мы болгар любим, будем их гонять как следует (улыбается).

— И в целом, как Ткачёв сыграл? Хорошо?

— Хорошо сыграла вся команда.