«Круче осьминога Пауля» — Галкин знал результат сборной России за год до турнира

Известный телеведущий Максим Галкин узнал результат сборной России на «домашнем» чемпионате мира по футболу еще за год до турнира. В минувшие выходные он выложил на своей странице в Instagram фрагмент своего шоу, где вместе с юной гостьей гадает на огромной ромашке. На каждом из «лепестков» указан этап, на котором остановится российская команда.

В итоге в руках у девочки остался единственный «лепесток», на котором было написано, что подопечные Черчесова выйдут в 1/4 финала. Такой результат очень порадовал зрителей и самого Галкина. В комментариях Галкин указал, что запись вышла в эфир в июне 2017 года.

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