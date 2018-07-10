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«Круче осьминога Пауля» — Галкин знал результат сборной России за год до турнира
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«Круче осьминога Пауля» — Галкин знал результат сборной России за год до турнира 

Пятый канал 8 часов назад
Фото: Пятый канал
Известный телеведущий Максим Галкин узнал результат сборной России на «домашнем» чемпионате мира по футболу еще за год до турнира. В минувшие выходные он выложил на своей странице в Instagram фрагмент своего шоу, где вместе с юной гостьей гадает на огромной ромашке. На каждом из «лепестков» указан этап, на котором остановится российская команда.
В итоге в руках у девочки остался единственный «лепесток», на котором было написано, что подопечные Черчесова выйдут в 1/4 финала. Такой результат очень порадовал зрителей и самого Галкина. В комментариях Галкин указал, что запись вышла в эфир в июне 2017 года.
Ранее Пятый канал рассказывал, как кот-оракул Ахилл определил победителя матча Франция — Бельгия.
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