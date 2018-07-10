Байзат Хамидова выступит на Кубке мира по регби в Сан-Франциско

Байзат Хамидова выступит на Кубке мира по регби в Сан-ФранцискоДагестанка Байзат Хамидова сыграет в составе женской сборной России по регби-7 на Кубке мира.

Международный турнир пройдет 20-22 июля. Россиянки уже отправились в США, где проведут заключительный этап подготовки к турниру.

В первом матче сборной России предстоит сыграть с ЮАР. Игра пройдет 20 июля.

Напомним, что в начале июня на собрании Международного Совета регби Байзат Хамидова была признана одним из самых успешных игроков Мировой серии последнего сезона.

Дагестанка была удостоена специальной награды, а также вошла в символическую сборную мира.