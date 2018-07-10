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Байзат Хамидова выступит на Кубке мира по регби в Сан-Франциско
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Байзат Хамидова выступит на Кубке мира по регби в Сан-Франциско 

Mirmol.ru 11 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Байзат Хамидова выступит на Кубке мира по регби в Сан-ФранцискоДагестанка Байзат Хамидова сыграет в составе женской сборной России по регби-7 на Кубке мира.
Международный турнир пройдет 20-22 июля. Россиянки уже отправились в США, где проведут заключительный этап подготовки к турниру.
В первом матче сборной России предстоит сыграть с ЮАР. Игра пройдет 20 июля.
Напомним, что в начале июня на собрании Международного Совета регби Байзат Хамидова была признана одним из самых успешных игроков Мировой серии последнего сезона.
Дагестанка была удостоена специальной награды, а также вошла в символическую сборную мира.
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