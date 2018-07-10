Обследование расселенных домов на Тележной улице завершится в октябре

7 июля прошло заседание с участием представителей Комитета по строительству, Санкт-Петербургского Государственного архитектурно-строительного университета (СПб ГАСУ) и администрации Центрального района.

На нём Институт архитектурно-строительного проектирования, геотехники и реконструкции («ПИ Геореконструкция») был выбран в качестве генподрядчика для проведения технического обследования расселенных домов на Тележной улице.

Основной критерий выбора генподрядчика — высокий научно-технический потенциал, опыт и авторитет организации в области обследования аварийных фундаментов. Специалисты заключают, что именно в фундаментах кроется главная причина аварийности зданий на Тележной.

Ранее в качестве генподрядчика рассматривался СПб ГАСУ, но впоследствии университет отказался от этого назначения. При этом специалисты СПб ГАСУ всё же не исключают возможности своего участия в этой работе в роли научных экспертов.

В соответствии с заключенным Комитетом по строительству контрактом «ПИ Геореконструкция» обязуется произвести обследование домов на Тележной в течение трех месяцев.