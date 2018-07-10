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Обследование расселенных домов на Тележной улице завершится в октябре
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Обследование расселенных домов на Тележной улице завершится в октябре 

АСН-Инфо 11 часов назад
Фото: АСН-Инфо
7 июля прошло заседание с участием представителей Комитета по строительству, Санкт-Петербургского Государственного архитектурно-строительного университета (СПб ГАСУ) и администрации Центрального района.
На нём Институт архитектурно-строительного проектирования, геотехники и реконструкции («ПИ Геореконструкция») был выбран в качестве генподрядчика для проведения технического обследования расселенных домов на Тележной улице.
Основной критерий выбора генподрядчика — высокий научно-технический потенциал, опыт и авторитет организации в области обследования аварийных фундаментов. Специалисты заключают, что именно в фундаментах кроется главная причина аварийности зданий на Тележной.
Ранее в качестве генподрядчика рассматривался СПб ГАСУ, но впоследствии университет отказался от этого назначения. При этом специалисты СПб ГАСУ всё же не исключают возможности своего участия в этой работе в роли научных экспертов.
В соответствии с заключенным Комитетом по строительству контрактом «ПИ Геореконструкция» обязуется произвести обследование домов на Тележной в течение трех месяцев.
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