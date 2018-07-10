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Власти Египта нацелены подать заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу
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Власти Египта нацелены подать заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу 

Газета.Ru 10 часов назад
Власти Египта намерены подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщает ТАСС.
"Мы ориентируемся на организацию чемпионата мира по футболу в 2030 году", — цитирует газета Al-Ahram египетского министра по делам молодежи и спорта Ашрафа Субхи.
Отмечается, что заявку также подаст Марокко и южноамериканские страны Аргентина, Уругвай и Парагвай, договорившиеся о совместной заявке.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Англии ведет переговоры с коллегами из Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии о совместной заявке на проведение чемпионата мира — 2030.
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