В Ивановской области стартовал «Плесский спортивный фестиваль»

Беговой марафон «Потаенная Россия» прошел в Плесе в минувшее воскресенье, 8 июля. В соревнованиях приняли участие 419 спортсменов и любителей бега в возрасте от 7 до 75 лет из 60 городов России.

Организаторы соревнований подготовили для участников уникальную трассу, которая сочетала перепады высот, лесные тропы, брусчатку, грязевые горы и брод.

Все результаты бегового марафона можно посмотреть по ссылке.

Отметим, что беговой марафон «Потаенная Россия» стал первым в череде мероприятий второго Плёсского спортивного фестиваля. Также в его рамках пройдут Плесская регата и веломарафон «Милая гора».