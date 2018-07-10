В Ивановской области стартовал «Плесский спортивный фестиваль» 

Беговой марафон «Потаенная Россия» прошел в Плесе в минувшее воскресенье, 8 июля. В соревнованиях приняли участие 419 спортсменов и любителей бега в возрасте от 7 до 75 лет из 60 городов России.
Организаторы соревнований подготовили для участников уникальную трассу, которая сочетала перепады высот, лесные тропы, брусчатку, грязевые горы и брод.
Все результаты бегового марафона можно посмотреть по ссылке.
Отметим, что беговой марафон «Потаенная Россия» стал первым в череде мероприятий второго Плёсского спортивного фестиваля. Также в его рамках пройдут Плесская регата и веломарафон «Милая гора».
Победителем на дистанции «20 верст» у мужчин стал Максим Черезов. У девушек не было равных Ольге Соколовой. На дистанции «10 верст» первым к финишу пришел Кирилл Тараканов. У девушек быстрее всех оказалась Алена Краснушкина. Лучший результат у мужчин на дистанции «1 верста» показал Евгений Зарубин, а Александра Лидонова стала первой среди женщин. Среди самых юных участников на дистанции «Полверсты» победителями стал Андрей Маслов и Алина Романова.