Саутгейт: резиновая курица сделала тренировку английских футболистов повеселее

МОСКВА, 10 июля. / ТАСС /. Игрушечная резиновая курица появилась на тренировке сборной Англии перед полуфиналом чемпионата мира с целью избежать скуки и воодушевить футболистов. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт

Полуфинальная встреча между сборными Хорватии и Англии пройдет в среду, 11 июля, на московском стадионе «Лужники», начало — в 21:00 мск. На последнюю тренировку перед матчем английские футболисты принесли резиновую курицу, которую они использовали для игры в салки.

"Да, я тоже спросил своих помощников: «Что это такое?» На самом деле, те, кто в команде отвечает за физическую подготовку, стараются воодушевить наших игроков физически и психологически, чтобы тренировки не были скучными. Отсюда и курица", — сказал Саутгейт.

Победитель предстоящей встречи встретится в финале с лучшей командой другого полуфинала, в котором сыграют сборные Франции и Бельгии. Этот матч состоится во вторник в Санкт-Петербурге, начало — в 21:00 мск. Финал чемпионата мира пройдет 15 июля в «Лужниках».