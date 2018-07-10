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Эмери: «Наслаждался игрой Торрейры в „Сампдории“
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Эмери: «Наслаждался игрой Торрейры в „Сампдории“ 

SPORT24.ru 11 часов назад
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился впечатлениями от приобретения 22-летнего полузащитника «Сампдории» и сборной Уругвая Лукаса Торрейры.
”В лице Лукаса Торрейры мы получили молодого игрока с очень ярким талантом. Это полузащитник с невероятным мастерством. Я получал наслаждение, следя за его выступлением в «Сампдории» в последних двух сезонах. И мы все видели, как здорово он играл за Уругвай на чемпионате мира.
Он молодой футболист, который уже обладает хорошим опытом, но хочет расти дальше. Мы приветствуем Лукаса в «Арсенале» и с нетерпением ждем, когда он присоединится к предсезонной подготовке", — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.
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