Эмери: «Наслаждался игрой Торрейры в „Сампдории“

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился впечатлениями от приобретения 22-летнего полузащитника «Сампдории» и сборной Уругвая Лукаса Торрейры

”В лице Лукаса Торрейры мы получили молодого игрока с очень ярким талантом. Это полузащитник с невероятным мастерством. Я получал наслаждение, следя за его выступлением в «Сампдории» в последних двух сезонах. И мы все видели, как здорово он играл за Уругвай на чемпионате мира.

Он молодой футболист, который уже обладает хорошим опытом, но хочет расти дальше. Мы приветствуем Лукаса в «Арсенале» и с нетерпением ждем, когда он присоединится к предсезонной подготовке", — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.