Выбираем лучший гол, забитый в Нижнем Новгороде в рамках ЧМ-2018

В Нижнем Новгороде мундиаль уже отгремел — все игры прошли и почти все иностранные гости уехали. Некоторым фанатам понравилось у нас настолько, что они записали видео, где развеяли мифы о русских. Однако мы предлагаем вам вспомнить мячи, которые были забиты в этих шести играх.

Всего за шесть матчей в нашем городе футболисты забили 19 голов. Мы отобрали десятку самых красивых, которую следует вспомнить, чтобы определить победителя. Давайте же выберем лучший гол в Нижнем Новгороде!

1. Первый гол хорватов в ворота сборной Аргентины — автор мяча Анте Ребич . В этом матче выиграла Хорватия.

2. Ещё один гол в этом же матче, как раз после Ребича — забил Лука Модрич

3. Матч между Англией и Панамой, в котором первые забивают аж шесть мячей! Разумеется, не все хороши, поэтому берём только самые запоминающиеся. Джесси Лингард пробивает в девятку, не оставив вратарю шанса. Третий по счёту гол в этой встрече.

4. Четвёртый гол, после забитого мяча от Лингарда — здесь отличился Джон Стоунс

5. И ещё один мяч из игры Англии с Панамой. Это последний гол от англичан. Кстати, благодаря этому забитому мячу Гарри Кейн сделал хет-трик.

6. И, конечно же, ответный и единственный гол от сборной Панамы. Фелипе Балой буквально нырнул, чтобы достать и забить этот мяч.

7. Переходим к матчу между сборными Швейцарии и Коста-Рики. Длинными разрезными передачами воспользовался Йосип Дрмич , забив гол, который стал вторым в копилке швейцарцев за эту игру.

8. Однако ответ костариканцев не заставил себя долго ждать — этим забитым мячом они сравняли счёт, и игра закончилась вничью. Это единственное пенальти в нашем списке, но вы поймёте, почему оно здесь, после просмотра.

9. Переходим к матчам плей-офф. 1/8 финала в Нижнем Новгороде между Данией и Хорватией. Датчане открывают счёт на первой же минуте, причём гол получился довольно забавным, поскольку все копошились около мяча. Коварный удар нанёс Матиас Йоргенсен.

10. И последний гол в нашей подборке — в матче между Францией и Уругваем в рамках четвертьфинала. Лидер французов Антуан Гризманн пробивает издали и забивает из-за ошибки вратаря.

Дорогие читатели, после просмотра этой десятки предлагаем вам выбрать лучший гол, забитый в Нижнем Новгороде. Список опроса построен в том же порядке, в каком шли видео забитых голов.

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