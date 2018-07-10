Филимонова: «Не очень правильно называть игрой действия России в матче с Испанией»

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов критически оценил игру россиян в 1/8 финала чемпионата мира с Испанией. После ничьей 1:1 россияне победили в серии пенальти.

«С испанцами, я так понимаю, вся команда в обороне стояла, поэтому называть это игрой, наверное, не очень правильно. А с хорватами — да, выложились, постарались. Но опять же, я выделю старание, бойцовские качества.

Конечно, то, что команда впервые в истории поднялась так высоко, вызывает восторг, но вы же спрашиваете об игре, а не о результате. Поэтому я говорю об игре. Если спрашиваете меня о результате, то, конечно, мы можем говорить, что команда попала в историю, она достойна только уважения, похвалы и гордости», — цитирует Филимонова.