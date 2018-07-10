Австралийский болельщик трагически скончался в России

Легендарный болельщик сборной Австралии Берни Мойнахан скончался во время поездки на чемпионат мира — 2018 в Россию, сообщает "Советский спорт"

По информации Daily Mail, по приезде в Россию Мойнахан внезапно заболел пневмонией и впал в кому.

Болельщик скончался в больнице во вторник, 10 июля.

Как сообщает Herald Sun, семья Мойнахана вылетела к нему после известий о болезни, однако не успела вовремя.

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